Нижний Тагил, Свердловская область, , 07:41 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области будет закрыт гипермаркет Metro. Об этом пишут СМИ.

По данным «Областной газеты», последним днём его работы станет 30 сентября. Причиной этого стало отсутствие роста финансовых показателей и перспективы развития. Кроме того, оказалось, что местоположение магазина неудобно гражданам, в том числе и предпринимателям.

Германская сеть Metro работает в России с начала 2000-х. В Свердловской области работает четыре мелкооптовых магазина, из них три находятся в Екатеринбурге. В Нижнем Тагиле гипермаркет открыли в 2015 году.