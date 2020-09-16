Киев, , 07:13 — REGNUM Российская компания «Газпром» должна выплатить украинской стороне за транзит газа в 2020 году примерно $2 млрд, заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев 15 сентября в интервью Янине Соколовой.

Андрей Коболев «Я думаю, в этом году цифра будет близкой к $2 млрд».

Он отметил, что размеры указанной суммы определяется правилом «качай и плати».

Глава «Нафтогаза» добавил, что, если газопровод «Северный поток — 2» будет достроен и заработает, то после окончания контракта между РФ и Украиной транзит российского газа через украинскую территорию «с высокой долей вероятности» прекратится.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября Андрей Коболев заявил, что в подземных хранилищах Украины накоплено рекордное количество газа — более 24 млрд кубометров.

Читайте также: «Нафтогаз» назвал объём газа, накопленного в подземных хранилищах