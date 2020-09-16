Вашингтон, , 06:34 — REGNUM Отношение президента США Дональда Трампа к торговой сделке с Китаем изменилось из-за пандемии коронавирусной инфекции в мире. Об этом американский лидер заявил в эфире телеканала ABC.

Трамп отметил, что достигнутые между Вашингтоном и Пекином договоренности по торговле были «великолепные» с выгодными условиями для Соединенных Штатов. Однако пандемия внесла свои коррективы.

«Ее действительно можно было остановить на границе», — отшутился Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирная торговая организация признала незаконность повышения Соединенными Штатами пошлин на импорт китайских товаров. В ответ Трамп пригрозил ВТО ответными мерами за прокитайскую позицию.

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