Москва, , 05:40 — REGNUM Арбитраж Москвы взыскал с Минобороны России по иску федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление №12» задолженность по госконтракту в размере более 12,1 млн рублей. Во взыскании неустойки суд отказал, передаёт ИА REGNUM.

В основе спора лежал контракт от 27 августа 2015 года. Истец требовал не только выплаты долга, но и взыскания неустойки в размере 1 564 093,14 рубля.

«Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с Министерства обороны Российской Федерации в пользу федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление №12» задолженность в размере 12 105 984,02 рубля. В остальной части требований отказать», — решила судья Титова.

Напомним, в начале августа 2020 года стало известно, что с министерства по другому иску госпредприятия взыскано более 46 млн рублей долга по договору подряда.