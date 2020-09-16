Москва, 16 сентября 2020, 05:40 — REGNUM Арбитраж Москвы взыскал с Минобороны России по иску федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление №12» задолженность по госконтракту в размере более 12,1 млн рублей. Во взыскании неустойки суд отказал, передаёт ИА REGNUM.
В основе спора лежал контракт от 27 августа 2015 года. Истец требовал не только выплаты долга, но и взыскания неустойки в размере 1 564 093,14 рубля.
Напомним, в начале августа 2020 года стало известно, что с министерства по другому иску госпредприятия взыскано более 46 млн рублей долга по договору подряда.
ФГУП работает на рынке строительства с 1993 года, выполняя работы по техперевооружению и реконструкции активов многих госкорпораций. Предприятие также работает и на объектах обороны.