Вашингтон, , 04:10 — REGNUM Федеральная торговая комиссия США (ФТК) готовится подать антимонопольный иск против американской корпорации Facebook, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Источники отмечают, что ведомство уже более года проверяла сведения о нарушении антимонопольного законодательства со стороны Facebook. По мнению ФТК США, владельцы соцсети злоупотребляют своим доминирующим положением на рынке, чтобы ограничить конкуренцию. В частности, наибольший интерес у ведомства вызвало приобретение различных стартапов и фирм, а также условия размещения рекламы в Facebook.

При этом, по данным источников, подготовка иска еще не означает его передачу в судебные инстанции. Окончательное решение по этому вопросу будет предпринимать комиссия ФТК из пяти человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе глава Facebook Марк Цукерберг дал показания на слушаниях ФТК США в рамках антимонопольного разбирательства. О деталях допроса не сообщается.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Facebook дал показания в США в рамках антимонопольного расследования