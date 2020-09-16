Якутск, , 04:04 — REGNUM Правительство Якутии рассмотрело основные параметры госбюджета республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Изначально планировались доходы в сумме 197 млрд 576 млн рублей в 2021 году, 219 млрд 132 млн рублей в 2022 году и 183 млрд 223 млн рублей в 2023 году. Расходы — 198 млрд 574 млн рублей, 220 млрд 131 млн рублей и 184 млрд 221 млн рублей соответственно.

Дефицит заложен в 998,5 млн рублей на три года.

Доходная часть бюджета на 2021 год будет увеличена на 1 млрд 650 млн рублей, что связано с корректировками правительства, изменениями в Бюджетном кодексе РФ. После обсуждения «свободные» деньги решено направить на поддержку сельскохозяйственного производства.

В итоге на обсуждение депутатов Госсобрания проект бюджета будет внесён с изменёнными параметрами на 2021 год. Так, доходы регионального бюджета на 2021 год составят 199 млрд 226 млн рублей, расходы 200 млрд 224 млн рублей, параметры дефицита не изменятся и составят 998,5 млн рублей.

Срок внесения законопроекта изменен с 25 октября на 10 октября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, процент исполнения расходов бюджета министерством спорта России в 2019 году достиг 91,6%. Нарушений в использовании бюджетных средств в 2019 году Счётная палата не выявила.