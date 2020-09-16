Уфа, , 03:48 — REGNUM Арбитраж Башкирии 15 октября 2020 года рассмотрит иск банка «Дом.РФ» к администрации Уфы. Банк, где 100% акций принадлежит государственному АО «Дом.РФ», заявил претензии на сумму свыше 388 млн рублей. Одновременно с этим иском администрация города пытается признать недействительным договор о муниципальной гарантии, который лёг в основу претензий банка, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Банк потребовал взыскания 388 304 494,07 рубля по договору о муниципальной гарантии №МГ1−16 от 25.04.2016 года. Суд пригласил третьим лицом в спор внешнего управляющего МУП «Уфимские инженерные сети», чьи обязательства и фигурируют в договоре.

Одновременно с этим мэрия Уфы оспаривает договор о муниципальной гарантии, подав соответствующий иск к банку и МУП.

Напомним, в отношении муниципального предприятия, созданного властями города в 2012 году, с июня 2019 года введён один из этапов процедуры несостоятельности — внешнее управление. Его срок составляет 18 месяцев.