Вашингтон, , 03:40 — REGNUM Власти США планируют принять меры в отношении Всемирной торговой организации (ВТО) из-за признания незаконности повышения пошлин, наложенных Вашингтоном на китайские товары, заявил глава Белого дома Дональд Трамп нам брифинге.

По мнению главы государства, ВТО необоснованно защищает Китай.

Дональд Трамп «Нам понадобится что-то предпринять в адрес ВТО, поскольку она позволяет Китаю выйти сухим из воды».

Американский лидер также напомнил о своем критическом отношении к этой международной организации.

«Я не большой поклонник ВТО, могу заявить это сразу», — сказал президент США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Третейская группа ВТО признала незаконным решение США о повышении в 2018−19 годах пошлин на китайские товары.

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