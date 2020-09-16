Пекин, , 03:30 — REGNUM Американская кампания по разработке летающих машин Terrafugia анонсировала слияние с китайским производителем дронов AOSSCI в форме компании Aerofugia Technology (Chengdu) Co., Ltd., сообщает 15 сентября агентство Синьхуа.

Новая компания является дочерней по отношении к китайской Geely Technology Group, которая предлагает интегрированные решения в сфере авиации общего назначения, сообщил генеральный директор Aerofugia Цзин Чао.

«Чистая электрификация, вертикальный взлет и посадка, а также автоматизированное вождение — это будущие тенденции в авиационной промышленности общего назначения», — завил Цзин, добавив, что летающие автомобили компании и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) будут развиваться в этих направлениях.

Схожие технические маршруты двух компаний заложили основу для слияния, которое будет способствовать технологическому обмену, повышению надежности продукции и эффективности НИОКР, а также снижению издержек, сказал Цзин.

По словам генерального директора, обе компании объединят свои команды разработчиков, сохранив при этом оригинальные бренды для будущих продуктов в сфере авиаперевозок и беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, что Geely, один из крупнейших частных автопроизводителей Китая, приобрел все операции и активы Terrafugia в 2017 году.