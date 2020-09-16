Чжэнчжоу, Китай, , 03:20 — REGNUM Объем внешней торговли в центральной китайской провинции Хэнань вырос на 9,5% до 323,51 млрд юаней (около $47,52 млрд) за первые восемь месяцев года, сообщает 15 сентября агентство Синьхуа.

В период с января по август текущего года экспорт провинции достиг 206,64 млрд юаней, что на 7,7% выше в годовом усилении, в то время как импорт составил 116,87 млрд юаней, что на 12,8% выше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщили в таможне Чжэнчжоу. Только в августе импорт и экспорт Хэнани достиг 47,23 млрд юаней, что 11% в годовом исчислении.

В период с января по август объем торговли Хэнани с Европейский Союзом достиг 47,79 млрд юаней, взлетев на 76%, в то время как объем торговли со странами АСЕАН достиг 44,8 млрд юаней, что на 13,7% больше в годовом исчислении.