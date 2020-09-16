Белград, , 04:18 — REGNUM 15 сентября американская международная финансовая корпорация развития (далее — DFC) и экспортно-импортный банк США (далее — EHIM) подписали соглашения о намерениях с Белградом и Приштиной с целью содействия финансированию строительства автомагистрали, которая свяжет Ниш и Приштину. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика.

В корпорации DFC и банке EHIM заявили, что подписанные соглашения не являются обязательными и будут сопровождаться «стандартными действиями» до того, как будет официально установлено финансирование проекта.

«Автомобильный путь «мира» будет способствовать экономическому развитию и региональной интеграции, объединению городов Ниш и Приштина», — заявил представитель DFC Адам Булер, добавив, что проект «станет ярким символом новых, преобразованных отношений» Белграда и Приштины.

Он добавил, что DFC в сотрудничестве с EHIM стремится к мирному процессу, инвестируя в проекты, которые создают новые рабочие места и устойчивые экономические выгоды для обеих сторон.

Председатель банка EHIM Кимберли А. Рид отметил, что автомобильная дорога «мира» является важным шагом в экономическом сотрудничестве Белграда и Приштины. «Я высоко ценю работу президента Трампа и всей администрации по заключению этого исторического соглашения. Экспортно-импортный банк США стремится поддерживать процессы, которые способствуют экономическому развитию и занятости в регионах мира», — отметил он.