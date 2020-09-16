Оттава, , 02:58 — REGNUM Канада приветствует решение Соединенных Штатов об отмене пошлин на импорт канадского алюминия, заявила глава минфина страны Христя Фриланд в ходе пресс-конференции.

«Это тот самый день, когда восторжествовал здравый смысл», — заявила она.

Однако в случае возврата пошлин, отметила Фриланд, Канада введет ответные заградительные меры на американский импорт. Канада уже была готова ввести ответные пошлины, однако Соединенные Штаты приняли решение об отмене тарифов 15 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа США ввели пошлины на импорт канадского алюминия. По мнению канадской стороны, эти действия нарушают положения договора о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой. Канада в ответ пообещала ввести симметричные пошлины на импорт американских товаров.

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