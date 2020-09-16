Вашингтон, , 02:36 — REGNUM Пошлины США, которые были введены по отношению к товарам, ввозимым из Китая, признаны незаконными Третейской группой Всемирной торговой организации (ВТО), сообщается на ее сайте.

В документе говорится, что принятые американской стороной в 2018−19 годах ограничения нарушают правила международной торговли. Речь идет о несоблюдении нескольких статей Генерального соглашения по тарифам и торговле от 1994 года

В постановлении также подчеркивается, что власти США не смогли доказать законность своих решений.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе американский президент Дональд Трамп заявил, что ВТО была в течение нескольких лет несправедливо относилась к США, что привело к быстрому подъему экономики Китая.

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