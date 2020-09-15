Вашингтон, , 23:13 — REGNUM С 20% до 17% к 2040 г. планируют снизить Соединённые Штаты квоту России на своём рынке урана, сообщили в американском минторге.

Это произойдёт, если США утвердят поправки к соглашению об антидемпинговом расследовании. Значение в 17% является средним за будущие 20 лет.

Согласно поправкам, экспорт урана из России ограничивается: в 2021 году — 24% спроса США, в 2022 г. — 20%, в 2023 г. — 24%, в 2024 — 2027 гг. — 20% и в 2028 — 2040 гг. — 15%. В среднем получается 17%.

Напомним, согласно действующему сейчас российско-американскому соглашению, экспорт урана из РФ ограничивается 20% спроса США. Квота в 20% действует с 2008 г.

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