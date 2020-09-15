Лондон, , 22:08 — REGNUM Мировые цены на нефть серьезно выросли в ходе торгов 15 сентября, несмотря на пессимистичный прогноз МЭА в отношении восстановления мирового спроса на энергоносители.

К настоящему моменту ноябрьские фьючерсы Brent подорожали на $1 (2,52%), до $40,61 за баррель. Старт торгов проходил на отметке $39,68 за баррель.

Октябрьские фьючерсы WTI поднялись в цене на $1,10 (2,95%), до $38,36 за баррель. Марка начала торги на $37,31 за баррель.

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