Мадрид, , 21:58 — REGNUM Восстановление мировой туристической отрасли после пандемии коронавируса займет от двух до четырёх лет. К такому выводу пришли эксперты Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO).

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По оценкам специалистов, снижение потребительского доверия и падение спроса на туристические поездки будут продолжать оказывать влияние на показатели отрасли до конца текущего года.

Сценарий развития событий на туристическом рынке в 2021 году, по мнению аналитиков, может быть позитивным при условии снятия ограничений на поездки, начала массовой вакцинации от COVID-19 и постепенного возвращения доверия туристов.

«Вместе с тем возвращение отрасли к показателям 2019 года с точки зрения туристического потока может занять от двух до четырёх лет», — говорится в комментарии, распространённом пресс-службой UNWTO.

Напомним, на днях Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордный суточный прирост инфицированных коронавирусом за весь период с начала пандемии — 307 930 новых случаев. Общее число инфицированных в мире, согласно данным ВОЗ, превысило 29 миллионов человек, более 926 тысяч больных COVID-19 скончались.