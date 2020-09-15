Атланта, США, 15 сентября 2020, 21:44 — REGNUM Американская авиакомпания Delta Air теряет по $750 млн в месяц из-за коронавируса, заявил генеральный директор Эд Бастиан, 15 сентября сообщает агентство Reuters.
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Согласно заявлению, в настоящий момент пассажиропоток авиакомпании составляет только 30% от показателей аналогичного периода 2019 года.
В то же время, за счет значительного сокращения зарплат и рабочего времени сотрудников авиакомпания смогла избежать увольнений персонала.
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