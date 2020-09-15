Москва, , 20:02 — REGNUM Производство пищевой продукции в России в августе выросло на 3,5% по сравнению с аналогичным показателем в июле, сообщили 15 сентября в Росстате.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, с начала года рост производства лекарственных препаратов в России составил 16,5%. Только за прошлый месяц объём производства медикаментов вырос на 6,3% (в сравнении с июлем).

Напомним, в июле 2020 г. выпуск продуктов питания и переработка сельхозпродукции выросли на 4,3% к июню 2020 г.

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