Курган, , 20:01 — REGNUM Власти Курганской области предлагают предпринимателям льготный займ до 5 млн рублей под 0,1% годовых на развитие придорожного сервиса. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Создание новых кафе, отелей и заправок сделают более комфортным передвижение по Курганской области и поспособствуют развитию в регионе въездного туризма, отметил замгубернатора Зауралья Владимир Архипов. Развитие туристической привлекательности региона также повлечёт создание новых рабочих мест и увеличит поступления доходов в бюджет.

«Через Курганскую область проходит множество дорог, в том числе федеральные трассы, и обслуживание участников движения — перспективное направление бизнеса», — отметил Владимир Архипов.