Загреб, , 19:59 — REGNUM В Хорватии, на острове Вис, заработала крупнейшая солнечная электростанция в стране мощностью 3,5 МВт.

Как пишет издание Indikator, электростанция размером с десять футбольных полей. Энергия, которую будет производить солнечные панели, будет снабжать около 1600 домашних хозяйств на всём острове, а также в соседнем Бишево.

Объем инвестиций составляет более 31 миллиона кун (более 4 миллионов евро).

К 2023 году ожидаются инвестиции до 750 миллионов кун (около 100 миллионов евро) в солнечные электростанции в стране.