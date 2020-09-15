Челябинск, , 19:55 — REGNUM Из Челябинска в Москву будет курсировать дополнительный поезд. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

Поезд №181/182 будет ходить в октябре-ноябре один раз в четыре дня. В списке промежуточных станций значатся Курган, Каменск-Уральский, Екатеринбург и другие.

Из Челябинска первый состав отправится 5 октября, а из Москвы — 7-го. В нём предусмотрены вагоны, рассчитанные на разные классы обслуживания, мужские/женские купе, купе для маломобильных пассажиров и т.д. Кроме того, желающие смогут отдать для перевозки своих домашних животных.