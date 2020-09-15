Берлин, , 19:54 — REGNUM Воздушное сообщение в ЕС в 2020 году пострадает сильнее, чем первоначально ожидалось, из-за пандемии коронавируса, сообщает агенство Hina со ссылкой на данные организации Eurocontrol.

Самолет немецкой авиакомпании Lufthansa BriYYZ

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"Ожидается, что общее количество рейсов в Европе будет на 55 процентов ниже, чем в 2019 году, что на шесть миллионов рейсов меньше», — сообщила европейская межправительственная организация Eurocontrol.

Общие убытки авиакомпаний и аэропортов в этом году могут составить 140 миллиардов, что на 20 миллиардов больше, чем по апрельским оценкам.