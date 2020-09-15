Москва, , 19:49 — REGNUM Рост промпроизводства в фармацевтической отрасли России составил 16,5% за восемь месяцев, сообщили 15 сентября в Росстате.

При этом только в августе рост производства лекарств в РФ составил 6,3%. Так, медикаментов в прошлом месяце изготовлено на сумму 36,5 млрд руб., а это на 8,2% больше, чем в июле.

Также выросло производство диагностических реагентов и прочих фармацевтических препаратов в августе — на 10,0% к июлю и на 83,3% — к августу 2019 г. В августе было изготовлено 5,4 млн упаковок лекарственных препаратов.

Объём производства провитаминов, витаминов и их производных составил 50,7 тонны, что на два процента больше, чем в июле этого года, и на 26,6% — по сравнению с августом 2019 г.

Выпуск сложного медицинского оборудования, используемого для терапевтических целей, диагностики и реабилитации, вырос на 18,0% по сравнению с августом 2019 г.

Отметим, что по сравнению с июлем этого года производство медоборудования сократилось на 11,3%. В целом за восемь месяцев текущего года изготовлено такой аппаратуры на 19,1 млрд руб., а это на 53,2% больше, чем за январь-август 2019 г.

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