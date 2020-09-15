Лондон, , 19:48 — REGNUM Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 15 сентября, «эталонная» марка Brent вернулась к отметкам выше $40 за баррель.

К настоящему моменту ноябрьские фьючерсы Brent подорожали на 79 центов (1,99%), до $40,40 за баррель. Диапазон Brent составляет $39,39 — 40,52 за баррель.

Октябрьские фьючерсы WTI поднялись в цене на 89 центов (2,39%), до $38,15 за баррель. Диапазон марки — от $37,06 до $38,24 за баррель.

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