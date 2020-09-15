Москва, , 19:44 — REGNUM Cуммарная задолженность по заработной плате в России в августе сократилась на 342 млн рублей, или на 15,7%, и по состоянию на 1 сентября составила 1 млрд 834,7 млн рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как уточняется, на начало сентября из общей суммы невыплаченной заработной платы 842 млн рублей (45,9%) приходилось на долги, образовавшиеся с начала текущего года, 400,4 млн рублей (21,8%) — долги, сохраняющиеся с 2019 года, 592,3 млн рублей (32,3%) — с 2018 года и ранее.

По данным Росстата, на 1 сентября задолженность по заработной плате имелась менее чем перед 1% работников обследуемых организаций. Из них сотрудники обрабатывающих производств составляют 47%, сферы добычи полезных ископаемых — 18%, строительства — 13%, транспорта, сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, а также лесозаготовок — по 7%.