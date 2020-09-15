Москва, , 19:38 — REGNUM Промышленное производство в России в августе 2020 г. выросло на 2,9% по отношению к июлю, сообщили 15 сентября в Росстате.

С исключением сезонного и календарного факторов увеличение составило 0,5%. Положительно на рост показателя повлияло производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях.

Кроме того, рост промпроизводства произошёл в сфере пищевой промышленности, а также в ориентированных на потребительский спрос отраслях (бытовая электроника и техника).

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