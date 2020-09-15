Бишкек, , 19:38 — REGNUM В Киргизии сдали в эксплуатацию 7 из 12 больниц, которые планировали построить или перепрофилировать. Об этом сегодня, 15 сентября, на брифинге сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.

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По словам главы правительства, он планирует посетить и лично проверить каждое из этих медучреждений, поскольку не может полностью доверять отчетам, в которых говорится, что в новых больницах все хорошо.

Также высокопоставленный чиновник акцентировал внимание на необходимости подготовиться к возможной второй волне коронавируса с учетом ранее полученного негативного опыта — то есть обеспечить эти больницы аппаратами искусственной вентиляции легких, рентген-аппаратами, компьютерными томографами и другим медоборудованием.