Волгоград, , 19:38 — REGNUM 56 млн рублей взысканы в принудительном порядке с ООО «Концессии водоснабжения» службой судебных приставов в Волгограде. Штраф «набежал» за негативное воздействие на природу.

По данным регионального управления Росприроднадзора, у компании была задолженность за 2016 год в размере более 51 млн рублей: свыше 48 млн рублей за сброс загрязняющих веществ в водные объекты, ещё более двух миллионов — за выбросы вредных веществ в атмосферу. Кроме того, «Концессии» не заплатили миллион рублей за размещение отходов. В итоге экологический ущерб оценили в 56 млн рублей. В добровольном порядке предприятие сумму возмещать не спешило, тогда ведомство в 2019 году обратилось в Арбитражный суд, который признал требования закономерными. Сумму удалось взыскать только по исполнительному производству, открытому в службе судебных приставов.

В «Концессиях водоснабжения» пояснили изданию V1.ru, что это «наследие» городского водоканала, решение вопросов требовало не только финансовых затрат, но и временных. Модернизация очистных сооружений позволила «выровнять ситуацию».