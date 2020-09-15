Неаполь, Италия, , 19:06 — REGNUM Так называемое «пособие по гражданству» или «пенсию по гражданству» получают около 1,3 миллиона семей Италии, около трех миллионов человек (5% всех граждан), сообщили в национальном институте социального обеспечения (Пенсионном фонде) во вторник, 15 сентября.

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

Две трети получателей пособия (800 тысяч семей, 2 миллиона граждан) — жители менее экономически благополучных южных регионов страны.

«Пособие по гражданству» и «пенсии по гражданству» были введены в Италии в 2019 году по инициативе правящей партии популистов. Граждане страны, чей доход составляет менее 780 евро (с учетом 280 евро расходов на жилье), могут получить «разницу» от государства.