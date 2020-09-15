Бишкек, , 18:52 — REGNUM Правительство Киргизии зарезервировало 640 млн сомов (605 млн рублей) на случай возникновения второй волны коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге заявил премьер-министра Кубатбек Боронов.

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По словам высокопоставленного чиновника, при необходимости киргизстанские власти готовы выделить дополнительные деньги, если этого резерва не хватит.

Глава правительства также отметил, что фонд государственных материальных резервов республики начал заготавливать запасы из 65 наименований лекарственных препаратов и медицинских средств.

Подводя итог, Боронов сообщил, что из 5,4 млрд сомов (5,1 млрд рублей), выделенных из республиканского бюджета Киргизии на борьбу с коронавирусом, уже успели потратить около 5,2 млрд сомов (4,9 млрд рублей).