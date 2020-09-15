Бишкек, , 18:15 — REGNUM С начала пандемии власти Киргизии потратили на борьбу с коронавирусной инфекцией 5,2 млрд сомов (4,9 млрд рублей), выделенных из республиканского бюджета. Об этом сегодня, 15 сентября, на брифинге заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

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По словам главы правительства, больше всего денег, а именно 2,1 млрд сомов (1,99 млрд рублей), израсходовали на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, кислородных концентраторов и другого медоборудования, ПЦР-тестов и расходников к ним, на средства индивидуальной защиты и прочие медицинские изделия.

Также свыше 1,2 млрд сомов (1,17 млрд рублей) ушло на выплату компенсаций медикам и силовикам, работавшим в очагах заражения, еще 454 млн сомов (429 млн рублей) — на обустройство обсерваций и организацию питания в них, а также 221 млн сомов (209 млн рублей) — на закупку в России вакцины против гриппа и пневмококка.

Кроме того, как отметил высокопоставленный чиновник, еще 1,1 млрд сомов (1,04 млрд рублей) потратили на закупку зерна и лекарственных препаратов для пополнения запасов фонда госрезервов и 200 млн сомов (189 млн рублей) — на продовольственную помощь социально уязвимым семьям.