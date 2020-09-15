Архангельск, , 18:08 — REGNUM С 1 марта в Архангельской области безработными признаны 30 тысяч человек. Трудоустроились за этот период 9884 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

По данным областного министерства труда, занятости и социального развития, в начале сентября темпы роста безработицы замедлились. К 14 сентября в службе занятости зарегистрировано 27,2 тысячи безработных граждан, уровень безработицы составил 5,1%.

«Из числа безработных граждан, состоящих на учете, получают пособие 23 973 безработных гражданина. Средний размер выплаченного пособия составил 12 316 рублей», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии уровень безработицы в Архангельской области вырос в 2,2 раза. На резкий рост безработицы в регионе обратил свое внимание президент на встрече с врио губернатора в августе.