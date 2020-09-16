, 08:28 — REGNUM 15 сентября директор департамента дорог и транспорта иранской провинции Хузестан заявил, что пограничные районы Шаламче и Хазабе с Ираком вновь открылись для приграничной торговли приостановленное из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами IRNA, Голам Аббас Бахраминия отметил, что два района открыты исключительно для осуществления деловых поездок.

Ранее официальный представитель иранской таможенной службы Рухолла Латифи заявил, что по соглашению иракских официальных лиц власти Мехрана увеличили рабочие дни с двух до четырех дней в неделю. Он подчеркнул, что район будет открыт всю неделю, кроме пятницы, для осуществления деловых поездок.

Последним открывшимся пограничным пунктом с Ираком является район Хазабе. Сообщается, что границы района были закрыты в течение шести месяцев с момента вспышки коронавирусной инфекции в Исламской Республике Иран (ИРИ).