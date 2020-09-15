Вена, , 17:59 — REGNUM Канцлер Австрии Себастьян Курц согласен с президентом страны Александром Ван дер Белленом, который указывал на отсутствие связи между «Северным потоком — 2» и ситуацией с Алексеем Навальным. Об этом он заявил 15 сентября на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Северный поток — 2» для Австрии — экономический проект, и по-прежнему позитивный проект, так как мы придерживаемся мнения, что чем больше диверсификации маршрутов поставки энергии в Европу, тем лучше», — сказал он.

Напомним, ранее сегодня Александр Ван дер Беллен высказался против блокировки «Северного потока — 2» из-за ситуации с Навальным, отметив, что для него «СП-2» является чисто коммерческим проектом.

Президент Австрии также подчеркнул, что, по его мнению, судьба проекта газопровода должна решаться в Европе, а не в США.