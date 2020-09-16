Тегеран, , 08:15 — REGNUM Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) разведала 4,9 миллиарда баррелей жидких углеводородов в 2019 году, что обеспечило компании первое место в области разведки нефти и газа в мире. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 15 сентября.

Исполнительный директор Национальной иранской нефтяной компании Салех Хенди заявил, что, основываясь на отчетах «Вуд Маккензи» по разведке углеводородных ресурсов в мире в 2019 году, NIOC заняла первое место в этом направлении. Согласно отчету, объём разведки NIOC составил 31% от всех разведанных углеводородов в мире.

Сообщается, что открытие месторождения Эрам с 2,7 млрд баррелей (20% от общего объема газа, обнаруженного в мире) и месторождения Намаваран с 2,3 млрд баррелей (10,5% от общего объема нефти, обнаруженной в мире) разведанных ресурсов позволило компании подняться на первую строчку.

NIOC (4,97 млрд баррелей), Газпром (3,18 млрд баррелей), BP (1,4 млрд баррелей) и ExxonMobil (0,9 млрд баррелей) занимают с первого по четвёртое места по добыче жидких углеводородов соответственно.