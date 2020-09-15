Пекин, , 17:48 — REGNUM В Китае объявлено о смягчении ограничений на максимальные лимиты количества авиарейсов, что позволит авиакомпаниям более гибко подойти к организации пассажирского авиационного сообщения между Пекином, Шанхаем и Гуанчжоу. Об этом 15 сентября сообщает Синьхуа со ссылкой на информацию, распространенную Управлением гражданской авиации (УГА) КНР.

Наряду со смягчением мер, нацеленным на преодоление последствий для отрасли эпидемии корнавирусной инфекции, УГА разработало руководящие принципы по регистрации на рейсы в условиях конкретных аэропортов.

Отметим, что начиная с августа, сектор гражданских авиаперевозок в стране постепенно восстанавливается, а количество перевезенных пассажиров превысило 45 млн человек, что составило рекорд 2020 года. Темпы снижения этого показателя, как свидетельствует статистика, по сравнению с июлем уменьшились на 8,5%.