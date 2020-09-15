Москва, , 17:47 — REGNUM Уже несколько лет мир постепенно движется в сторону формирования биполярной системы, которая существовала до распада СССР, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он написал 15 сентября на своей странице в социальной сети Facebook. Однако роль «полюсов», по его мнению, теперь играют США и Китай.

«Основной упор делается на экономику. Выросла и важность доступа к стратегическому сырью: в ХХ веке это была нефть, а в XXI веке роль нефти несколько снизилась, но роль редкоземельных элементов возросла. Поэтому желание иметь собственное, независимое от Китая их производство вполне понятно и предсказуемо, — написал Хестанов. — Но его создание потребует большого времени и ресурсов. Поэтому сама решимость США и ЕС тратить эти ресурсы — сильный аргумент в пользу того, что движение в сторону биполярности — всерьез и надолго. Еще одно свидетельство будущего разделения — запрет США на использование китайскими IT-компаниями некоторых американских технологий. Запрет пока не носит тотального характера и относительно легко обходится. Но тенденция к формированию биполярного мира видна все более четко».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, мировые цены на нефть немного выросли 15 сентября из-за перебоев с поставками энергоносителей, вызванных ураганами в США.

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