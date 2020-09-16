Стокгольм, , 08:03 — REGNUM Согласно замерам сингапурского провайдера услуг электронных платежей NETS, почти 60% всех карточных платежей в Швеции были осуществлены бесконтактным способов. Одной из причин является пандемия коронавирусной инфекции, когда граждане стараются избегать физических контактов, другой — увеличение суммы операций, при осуществлении которых покупателю не нужно вводить PIN-код. Об этом 15 сентября сообщила газета Fria Tider.

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Так, в конце августа текущего года в Швеции доля бесконтактных платежей составляла 57% всех карточных платежей, по сравнению с 42% в январе. Наибольшая доля приходится на продуктовую торговлю, а также рестораны и бары — 73 процента, за ними следует розничная торговля — 69%, третье место занимают магазины одежды — 62%.

Швеция все еще занимает последнее место в Северной Европе по уровню бесконтактных платежей банковскими картами, однако она приближается к уровню соседних стран. В Дании чуть более 80% всех платежей по картам являются бесконтактными, почти 70% в Норвегии и чуть более 60% в Финляндии. Отмечается, что с 2018 года доля бесконтактных платежей в Швеции резко увеличилась — с чуть менее 4% от всех карточных платежей до 57% в настоящее время.