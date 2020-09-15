Москва, 15 сентября 2020, 16:58 — REGNUM Небольшой рост цен на первичное жилье, наблюдаемый во многих регионах России, это закономерное следствие роста спроса на жилую недвижимость благодаря реализации масштабных программ поддержки отрасли со стороны государства. Об этом корреспондент ИА REGNUM 15 сентября заявил директор отдела консультации по недвижимости компании «Эрнст энд Янг» Илья Сухарников. Так он прокомментировал новость о том, что цены на недвижимость в РФ за последние два месяца подросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Однако, как пояснил Сухарников, учитывая ограниченные финансовые возможности покупателей, предпосылок для значительного роста цен не наблюдается.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно отчету Сбербанка, в России цены на новостройки в среднем в июле-августе выросли на 6,2% из-за государственной программы льготной ипотеки.
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