Москва, , 16:58 — REGNUM Небольшой рост цен на первичное жилье, наблюдаемый во многих регионах России, это закономерное следствие роста спроса на жилую недвижимость благодаря реализации масштабных программ поддержки отрасли со стороны государства. Об этом корреспондент ИА REGNUM 15 сентября заявил директор отдела консультации по недвижимости компании «Эрнст энд Янг» Илья Сухарников. Так он прокомментировал новость о том, что цены на недвижимость в РФ за последние два месяца подросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

«На протяжении периода действия льготных программ ситуация, скорее всего, будет развиваться в аналогичном ключе: умеренный рост цен, балансирующий динамику продажи, — сказал Сухарников. — Как только спрос выдохнется и динамика продаж начнет замедляться, девелоперы будут придерживать цены для сохранения темпов реализации квартир. В более долгосрочном периоде динамика будет определяться уже в большей степени возможностями предложения: в тех регионах, где объем предложения ограничен и нет резервов для вывода новых проектов на рынок, могут происходить более существенные ценовые колебания».

Однако, как пояснил Сухарников, учитывая ограниченные финансовые возможности покупателей, предпосылок для значительного роста цен не наблюдается.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно отчету Сбербанка, в России цены на новостройки в среднем в июле-августе выросли на 6,2% из-за государственной программы льготной ипотеки.

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