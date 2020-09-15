Москва, , 16:25 — REGNUM Идея о введении в РФ минимальной ставки почасовой оплаты труда может восприниматься позитивно, если она будет вводиться не вместо, а в дополнение к уже существующему нормативу минимальной месячной оплаты труда, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 15 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что законопроект о почасовом МРОТе внесен в Госдуму.

«Я думаю, что идея о минимальной ставке почасовой оплаты труда может восприниматься позитивно, если она будет вводиться не вместо, а в дополнение к нормативу минимальной месячной оплаты труда, — сказал Колганов. — Если она будет дополнять этот норматив, тогда это можно будет считать дополнительной формой защиты людей, которые заняты не полный рабочий день. Но идея о том, чтобы заменить норматив месячной оплаты труда нормативом почасовой, неправильна».

Как пояснил Колганов, это может вызвать очень большой соблазн для предпринимателей перевести работников на почасовую оплату, но вынуждать работать больше, чем официально фиксированное отработанное время.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий заявил, что власти РФ не смогут проконтролировать выполнение работодателями нормы о минимальном размере почасовой оплаты труда.

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