Ростов-на-Дону, , 16:03 — REGNUM В Ростове-на-Дону строительство дороги на улице Вавилова, ведущей в микрорайон Суворовский, начнётся в 2021 году. Стоимость объекта оценивается более чем в 3 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

Согласно проекту, транспортная артерия, которая поможет разгрузить единственную дорогу, связывающую микрорайон Суворовский с другими районами города, в течение двух-трёх лет будет расширена до четырёх полос. Объект включён в федеральную программу «Стимул». Стоимость работ составит 3 млрд рублей без учёта выкупа прилегающих территорий.

Кроме того, в микрорайоне появятся два детских сада и школа на 1,2 тыс. мест.