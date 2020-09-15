Москва, , 16:03 — REGNUM Пока ОПЕК не предполагает очередного сокращения объемов добываемой нефти, но если проблема снижения спроса на этот ресурс не решится, то картелю придется отреагировать, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 15 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что картель производителей нефти ОПЕК изменил свой прогноз спроса на нефть в 2020 году в сторону снижения.

«Общее замедление спроса в экономике продолжает снижать спрос на нефтепродукты. Как будет покрываться этот недостаток спроса, пока непонятно, потому что ОПЕК не предполагает дальнейшего сокращения добычи. Однако, если падение нефтяных цен, которое сейчас наметилось, продолжится, то, вероятно, страны ОПЕК будут вынуждены на это реагировать», — сказал Колганов.

При этом он подчеркнул, что вряд ли можно говорить, что кризис изменил структуру мировой экономики по части потребления нефти и вообще любых сырьевых продуктов.

«Я думаю, что после того, как серьезный уровень угрозы со стороны коронавируса будет снят, мировая экономика восстановится до докризисных значений, — сказал Колганов. — И сам факт спроса на нефть останется в мировой экономике стабильной величиной. Он, конечно, может колебаться, но в целом я не думаю, что он исчезнет. Другой вопрос, что раньше конца 2021 года мы к прежним показателям не выйдем».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов заявил, что восстановление мирового спроса на нефть напрямую связано с тем, как быстро авиационная отрасль будет оживать после кризиса, вызванного распространением коронавируса.

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