Москва, 15 сентября 2020, 16:03 — REGNUM Пока ОПЕК не предполагает очередного сокращения объемов добываемой нефти, но если проблема снижения спроса на этот ресурс не решится, то картелю придется отреагировать, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 15 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что картель производителей нефти ОПЕК изменил свой прогноз спроса на нефть в 2020 году в сторону снижения.
При этом он подчеркнул, что вряд ли можно говорить, что кризис изменил структуру мировой экономики по части потребления нефти и вообще любых сырьевых продуктов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов заявил, что восстановление мирового спроса на нефть напрямую связано с тем, как быстро авиационная отрасль будет оживать после кризиса, вызванного распространением коронавируса.
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