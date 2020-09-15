Москва, , 16:00 — REGNUM Торги в Европе 15 сентября открылись ростом по нефти. Ближе к вечеру баррель нефти марки Brent стоит $40,25 (+1,68%). Участники рынка отреагировали покупками на утреннюю китайскую статистику, которая превысила ожидания рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

«Также трейдеры внимательно следят за ураганом «Салли», который усилился до опасной второй категории. Под угрозой оказались Флорида, Алабама, Миссисипи и Луизиана. Его скорость достигла 160 км/час.

Американские нефтяные компании остановили более 20% добычи нефти в Мексиканском заливе. Новый Орлеан предупредили местное население о необходимости эвакуации.

Спасатели призвали покинуть дома около 15 тыс. американцев. По прогнозам, он должен остаться второй категории и на суше исчезнуть.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило прогноз по падению спроса на нефть в 2020 году на 0,3 млн баррелей в сутки, до 8,4 млн баррелей в сутки на фоне новых вспышек коронеавируса и кризиса авиаперевозок.

Толчок цен на нефть Brent от $39,35 сильный. Покупателям открыта дорога к уровню $41,00, но для этого нужно закрыть сегодняшний день выше отметки $40,50», — считает эксперт.

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