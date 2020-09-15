Москва, 15 сентября 2020, 15:59 — REGNUM Восстановление мирового спроса на нефть напрямую связано с тем, как быстро авиационная отрасль будет оживать после кризиса, вызванного распространением коронавируса, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 15 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что ОПЕК изменил свой прогноз спроса на нефть в 2020 году в сторону снижения.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно обновленному прогнозу ОПЕК, мировой спрос на нефть в 2020 году будет ниже прошлогоднего в среднем на 9,46 млн баррелей в сутки.
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