Москва, , 15:59 — REGNUM Восстановление мирового спроса на нефть напрямую связано с тем, как быстро авиационная отрасль будет оживать после кризиса, вызванного распространением коронавируса, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 15 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что ОПЕК изменил свой прогноз спроса на нефть в 2020 году в сторону снижения.

«Волна коронавируса пока еще полностью не схлынула. Эпидемическая обстановка остается сложной во многих странах. И это влечет за собой неизбежные ограничения, в том числе и со стороны тех отраслей, которые является значительными потребителями нефтепродуктов, — сказал Колганов. — Например, авиаперевозки. Прогнозируется, что их уровень не восстановится до конца 2021 года. А авиационная отрасль является одним из крупнейших потребителей нефтепродуктов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно обновленному прогнозу ОПЕК, мировой спрос на нефть в 2020 году будет ниже прошлогоднего в среднем на 9,46 млн баррелей в сутки.

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