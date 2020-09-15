Тбилиси, , 16:05 — REGNUM Согласно обновленному прогнозу Азиатского банка развития (АБР), экономика Грузии в 2020 году сократится не на 6%, как это предполагалось раньше, а на 5%. Об этом говорится в отчете, опубликованном 15 сентября на сайте организации.

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»Банк прогнозирует падение экономического роста на 5% в этом году в результате негативного воздействия COVID-19», — говорится в переизданном отчете АБР.

В документе отмечается, что власти в Грузии предприняли шаги по смягчению последствий пандемии. Сообщается, что были пересмотрены условия банковских займов, расширены социальные пакеты. Также в отчете отмечается, что в стране «осторожно» стали открывать предприятия и поощрять внутренний туризм.

По прогнозу экспертов Азиатского банка развития, в 2021 году в Грузии экономический рост составит 4,5%. В банке также выразили готовность поддерживать Грузию в дальнейшем.

Напомним, более пессимистичный прогноз по Грузии в АБР дали в апреле. Тогда в стране действовал режим чрезвычайного положения.

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