Минск, 15 сентября 2020, 15:43 — REGNUM Сообщения об убыточности Белорусской АЭС, которые появились в ряде Telegram-каналов, не могут не удивлять. Об этом заявили в министерстве энергетики Белоруссии 15 сентября.
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В ведомстве подчеркнули, что работа электростанции по реализации электроэнергии потребителям ещё на началась, поэтому говорить об убыточности предприятия преждевременно.
Как сообщало ИА REGNUM, Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области. Генподрядчиком является «Атомстройэкспорт» (входит в Росатом).
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Всего по проекту ВВЭР-1200 на БелАЭС будет возведено два энергоблока мощностью по 1200 МВт каждый, что должно обеспечить потребности постсоветской республики в экологически чистой электроэнергии. Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции планируется ввести в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года.
В настоящее время на первом энергоблоке Белорусской АЭС в рамках подготовки к запуску электростанции проводятся гидроиспытания реакторной установки. При успешных испытаниях станет возможен переход к разогреву первого контура реактора до номинальных параметров, определение его гидравлических характеристик, а в дальнейшем — вывод реактора на минимально контролируемый уровень мощности.