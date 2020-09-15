Уфа, , 16:16 — REGNUM Установку по производству водорода запустили в ООО «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, старт работы новой установки по производству водорода ООО «Газпром нефтехим Салават» дал глава Башкирии Радий Хабиров на выставке «Газ. Нефть. Технологии — 2020» в Уфе.

По словам главы региона, в Башкирии сложилась хорошая традиция запускать новые производства в рамках этой выставки. В этом году запускается новая установка по производству водорода.

Хабиров заверил, что после ее запуска башкирский бензин станет самым экологичным и лучшим в России.

По словам генерального директора ООО «Газпром нефтехим Салават» Айрата Каримова, на реализацию данного проекта было направлено 8,5 млрд рублей. При этом были созданы 43 новых рабочих места. Сообщается, что после пуска установки, производство в Салавате ввели в промышленную эксплуатацию.

Отмечается, что данная установку была построена в рамках масштабной программы модернизации нефтеперерабатывающего завода ООО «Газпром нефтехим Салават». Её мощность составляет 25 тысяч нормальных куб. м водорода в час. Установки увеличить выпуск высококачественного топлива экологического стандарта Евро-5.

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