Москва, , 15:22 — REGNUM 2020 год для России уникальный по многим параметрам. В этом году сократится число пенсионеров. У 800 тысяч граждан выход на пенсию будет отложен в связи с увеличением пенсионного возраста, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская, комментируя рост средней пенсии выше 17 тыс. рублей.

«В связи с чем претендовать на пенсии по старости имеют право лишь 36,341 млн человек (из 46,198 млн пенсионеров) или 78,7%. Таким образом, ее в РФ получают примерно 25% населения.

Планируемое повышение — одно из самых масштабных, так как средний размер пенсий по старости на 1 января 2020 года согласно данным Росстата составлял 15 тыс. 878,4 руб. (при объявленном плане 16 тыс. 400 руб), то прибавка весьма существенна.

В номинальном выражении в апреле 2020 года средняя пенсия составила 14 тыс. 980 рублей и выросла на 5,9% по сравнению с апрелем 2019 года.

Средний размер назначенных пенсий в марте 2020 года (за апрель еще нет данных по динамике зарплаты) составил, по оценке, 29,3% от средней начисленной зарплаты по стране против 32,6% в марте 2019 года.

Размер пенсии может варьироваться в отдельных федеральных округах.

Средний размер пенсии ЦФО — 15 тыс. 190 руб., СЗФО — 16 тыс. 740 руб. (в Ненецком АО она достигает рекордных 23 тыс. 090 руб), ЮФО — 13 тыс. 794 руб., СКФО — 12 тыс. 714 руб., ПФО — 14 тыс. 415 руб, УФО — 16 тыс. 310 руб., а в ДФО — 16 тыс. 693 руб.

Может суммы и не такие большие, как хотелось бы пенсионерам, но в любом случае индексация — это подспорье для людей пожилого возраста», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 года в России средняя пенсия по старости для неработающих пенсионеров может составить 17 тыс. 443 руб.

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