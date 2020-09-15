Уфа, , 16:41 — REGNUM Комплекс мер для безопасной добычи сырья из котлована горы Шахтау ниже водонесущих уровней разрабатывает руководство «Башкирской содовой компании» (БСК). Об этом сообщил генеральный директор БСК Эдуард Давыдов на выставке «Газ. Нефть. Технологии — 2020» в Уфе, передает 15 сентября пресс-служба правительства Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, 15 сентября в столице Башкирии открылась выставка «Газ. Нефть. Технологии — 2020». Глава региона Радий Хабиров осмотрел экспозицию «Башкирской содовой компании».

По словам генерального директора «БСК» Эдуарда Давыдова, сейчас прорабатывается вопрос по очистке воды из котлована, а также вопрос о том, куда ее сбрасывать: прорабатывается все варианты, а также последствия. После проработки данных вопросов, решения будут представлены руководству республики.

Глава Башкирии отметил, что помимо решения проблем с сырьем, нужно думать и о модернизации, сохранении рабочих мест, а также решении экологических вопросов.

По словам Давыдова, в настоящий момент на производстве трудятся 8700 сотрудников. При этом средняя зарплата составляет порядка 44 тысячи рублей.

Хабиров заверил, что руководство региона готово «подставить предприятию плечо» и предложил двигаться дальше месте.

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