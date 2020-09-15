Вашингтон, , 15:20 — REGNUM На онлайн-аукционе Classic Cars на торги выставлен Lincoln Cosmopolitan 1950 года выпуска, созданный по индивидуальному заказу 33-го президента США Гарри Трумэна. Об том сообщается на сайте организации.

За раритетное авто продавец хочет выручить порядка 160 тыс. долларов (около 12 миллионов рублей). В описании к авто сказано, что на выставленном на продажу автомобиле Трумэн ездил в Нью-Йорк.

Колесная база авто равна 3680 мм, что позволяет в салоне комфортно разместиться семи пассажирам. Кроме того, президентский Lincoln имеет броню, в связи с чем его вес составляет более 2,7 т.

Автомобиль находится в идеальном состоянии. Под его капотом установлен 5,5-литровый мотор V8 производительностью 152 л. с. Он функционирует с 3-скоростным «автоматом».

Ранее в Соединённых Штатах был выставлен на продажу бронированный лимузин Ford Excursion, который был создан специально для короля Иордании. Стоит он всего 84 тыс. долларов (около 6,3 млн рублей).

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